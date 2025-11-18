Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 18 de Noviembre, 2025
Abren 18 investigaciones internas por actuación policial en la marcha del 15 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició 18 investigaciones contra policías por su desempeño en la marcha del 15 de noviembre, entre ellas señalamientos de agresiones contra periodistas. Autoridades capitalinas aseguraron que no habrá tolerancia a violaciones de protocolo.
Daniela Lara
18 noviembre, 2025
Abren investigaciones contra policías por marcha del 15 de noviembre en CDMX

IMG: La Fuente Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió 18 investigaciones administrativas contra elementos de la Policía capitalina por su actuación durante la marcha del pasado 15 de noviembre, convocada por la llamada Generación Z, según lo informado por El Universal.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, explicó que los expedientes se iniciaron por presunto uso excesivo de la fuerza, incumplimiento de procedimientos operativos y otras conductas que podrían contravenir la normatividad institucional. Entre los casos revisados se encuentran agresiones denunciadas por integrantes de la prensa que cubrían la movilización.

De acuerdo con lo citado por El Universal, en siete de estas investigaciones el personal involucrado fue suspendido temporalmente mientras avanza el proceso interno. Vázquez Camacho reiteró que la corporación “no tolerará actos que se alejen de los protocolos de actuación policial” y que cada señalamiento deberá ser sancionado conforme a derecho.

El funcionario añadió que las observaciones derivadas de estas indagatorias serán utilizadas para fortalecer los procedimientos institucionales, a fin de evitar nuevas irregularidades en operativos de contención o acompañamiento de manifestaciones.

Por su parte, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que se han iniciado dos carpetas de investigación por agresiones a periodistas ocurridas durante la marcha. Las investigaciones siguen su curso sin personas detenidas hasta el momento.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que se trata de un tema de justicia y que, si hubo personas golpeadas o lesionadas, es necesario aclarar responsabilidades. “Nos pronunciamos por la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Reprobamos la violencia y vamos a llegar al fondo del asunto”, afirmó.

