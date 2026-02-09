Investigan a policías de La Paz por detener al reportero Alejandro Patrón

La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz inició formalmente un proceso de seguimiento tras la detención del reportero urbano Alejandro Patrón, ocurrida mientras cubría un accidente vial. El caso, que ha sido calificado por el gremio periodístico como un acto de represión, se encuentra bajo revisión para determinar la responsabilidad de los agentes que obstaculizaron la libertad de expresión.

Rut de la Fuente Velázquez, directora de la corporación, fijó una postura clara sobre el incidente y el seguimiento que se le está dando. Al respecto, la funcionaria declaró: “Si hubo un error o un procedimiento que pueda hacerse mejor, tengan por seguro que habrá de corregirse. Hoy mismo estamos integrando el parte, revisando la información disponible y escuchando a las personas involucradas”.

Este seguimiento administrativo busca esclarecer por qué los elementos policiacos procedieron al arresto del comunicador en lugar de facilitar su labor informativa. La detención generó indignación inmediata, obligando a un mando superior a ordenar la liberación de Alejandro Patrón momentos después de ser subido a una patrulla de la Policía Municipal de La Paz.

El seguimiento del caso no se limita solo a la sanción de los responsables, sino a una reestructuración de los protocolos de actuación en la zona de los hechos. Sobre la supuesta invasión de la escena del peritaje, la capitana Rut de la Fuente Velázquez enfatizó la postura institucional: “Lo decimos con claridad, resguardar una escena no es incompatible con respetar el trabajo periodístico”.

La autoridad municipal reconoció que es fundamental que la ciudadanía y los medios estén informados sobre el resguardo de áreas donde ocurren accidentes para no alterar las investigaciones de las autoridades competentes. No obstante, subrayó que esto no justifica el uso de la fuerza desproporcionada contra quienes ejercen el periodismo en Baja California Sur.

Finalmente, el ayuntamiento de La Paz se comprometió a que este seguimiento derive en acciones preventivas. “Para después informar medidas concretas para que en eventos de alta sensibilidad como los del carnaval haya orden, respeto y actuación proporcional”, concluyó la funcionaria, buscando asegurar que no se repitan escenas de abuso de autoridad en la capital.

