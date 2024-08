Investigan a pareja americana por ataques a tortugas marinas en Todos Santos

En seguimiento al caso de las tortugas atacadas por perros en playas de El Pescadero y Todos Santos, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, señaló que se trata de una pareja americana la responsable de dejar a sus mascotas libres en los espacios naturales para que agredieran a los ejemplares marinos que perdieron la vida a causa de los feroces embates caninos.

La edil dejó en claro que los dueños de los perros ya fueron requeridos por instancias penales tras una denuncia presentada por organismos de protección al medio ambiente. Al menos 7 tortugas han fallecido por mordidas de perros en lo que va del 2024 en las costas de la subdelegación de Todos Santos.

Los residentes locales, en su mayoría familias provenientes de Estados Unidos, están siendo concientizados para fomentar la convivencia segura de sus mascotas con otros seres vivos.

De esta manera, se busca proteger a una especie protegida por las leyes federales y en peligro de extinción como lo es la tortuga marina durante su ciclo de anidación en mares de Baja California Sur.

“Se hizo la denuncia de un perro, y fuimos con los propietarios, lo que queremos es que no se vuelva a repetir, y no se trata de nada más actuar en consecuencia sino de prevenir. Justicia cívica va a estar la próxima semana allá en la comunidad para socializar de cuáles son las acciones que deben tener para el cuidado de sus animales para que no perjudiquen.”