Investigan caso de civil baleado por agentes de seguridad durante persecución en La Paz

Luego de que la madrugada del 15 de mayo un masculino de 29 años identificado como Martín “N” fue herido a disparos por elementos de Seguridad Pública durante una persecución policiaca en el cruce de la calle Toronja y Boulevard Luis Donaldo Colosio de La Paz, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El civil recibió impactos de bala en su brazo izquierdo, espalda y columna, según el dictamen médico elaborado por los servicios médicos de la clínica “Juan María Salvatierra” a donde fue trasladado en ambulancia para ser hospitalizado de urgencia. El automóvil blanco que conducía presentó los cristales de las puertas rotos por proyectil de arma de fuego, la llanta trasera del lado derecho ponchada y manchas de sangre en los asientos del conductor y copiloto además de otros rastros hemáticos en la defensa trasera.

De acuerdo con el reporte oficial elaborado por agentes de la Policía Municipal, alrededor de las 3 de la madrugada del 15 de mayo una denuncia anónima realizada al C4 alertó sobre un sujeto en aparente estado de ebriedad que conducía a toda velocidad en calles de la capital. Tras el reporte, oficiales de la policía activaron un operativo para localizar al conductor, logrando ubicarlo en la calzada Colosio y Toronja en las inmediaciones de la colonia Indeco.

El equipo de policías aplicó el protocolo de seguridad correspondiente, encendiendo los códigos luminosos y utilizando los magnavoces para que detuviera la marcha del coche, sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las advertencias.

Ante la desobediencia de no detener la marcha, los uniformados lo consideraron como una persona de peligro, derivando en que realizaran detonaciones en su contra desde las patrullas que lo perseguían. Las balas hicieron blanco en el cuerpo y en la carrocería de la unidad, obligando a que el conductor alcanzara a estacionarse a un costado de un arroyo del vado.

Pese a las heridas provocadas por las balas, el automovilista descendió por su propio pie de su carro para recibir primeros auxilios y posteriormente ser llevado al hospital. Después de ser requeridos en la escena de intervención donde se acordonó el área y se resguardó el auto baleado, personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la PGJE acudió al nosocomio para conocer su estado de salud, el cual fue reportado como estable, ya que los proyectiles registraron orificios de entrada y salida a través del cuerpo de la víctima.

Elementos de la Dirección de Servicios Periciales y especialistas en materia de criminalística de campo arribaron al lugar para realizar el análisis y procesamiento del lugar donde ocurrió el suceso. En coordinación con el Agente del Ministerio Publico, los agentes de investigación de la PGJE continúan con las acciones ministeriales para determinar el deslinde de responsabilidades y resolver este caso que encendió las alarmas entre la sociedad de La Paz, ante la posibilidad de que se hubiera tratado de un hecho de alto impacto.

En redes sociales circula una publicación donde la presunta madre del hombre herido da su versión de los hechos. De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hijo Martin se dirigía a su casa para dormir cuando fue interceptado por los policías, quienes le bloquearon el paso para que detuviera su camino. No obstante, cuando el automovilista ignoró la petición de la autoridad, los oficiales impactaron el foco trasero del coche con la defensa de una patrulla, y posteriormente, uno de ellos abrió fuego contra el joven.

Según la declaración de la progenitora del afectado, fue su nuera quien le llamó por teléfono para avisarle que su hijo Martín había sido baleado por policías. Momentos antes, el herido se contactó con su pareja para decirle que estaba herido sobre la avenida donde quedó su auto.

“Nos trasladamos al domicilio que me dijo mi nuera que mi hijo había sido interceptado, esto en Boulevard Colosio y Toronja en el bado, para esto estuve marcando a Tránsito para pedir informes y solamente me dijeron que no tenían conocimiento de la detención, por eso me trasladé al lugar donde estaba mi hijo y a lo lejos miré muchas patrullas, parecía que habían agarrado un delincuente. ¡Fue mucho el barullo de patrullas y policías, había patrullas municipales, estatales y 2 marinos, al llegar al carro me encontré que lo tenían acordonado y la puerta de piloto abierta, les dije ¡soy la mamá del muchacho ¿dónde está mi hijo? y se me acercó una policía y con voz de mando y muy dura me dijo: su hijo fue trasladado al hospital Salvatierra y le dije, pero ¿por qué? ¿Qué paso? Y le pregunté: ¿es cierto que le dispararon? Y me dijo: no podemos decirle nada, allá en el hospital le van a informar los médicos”.