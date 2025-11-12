Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 12 de Noviembre, 2025
VIDEO: Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno investigará quién convoca a la Generación Z a manifestaciones

Sheinbaum dijo que algunos adultos, fuera de la Generación Z, han promovido la marcha, por lo que el Gobierno investigará quién convoca realmente.
Stephany Ruiz Arce
12 noviembre, 2025
Marchas

FOTO: Getty images

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal investigará quiénes están convocando a jóvenes de la Generación Z a participar en manifestaciones. La mandataria señaló que algunas personas mayores, que no pertenecen a este grupo, han promovido la movilización desde el inicio, y que esto ha hecho que la protesta adquiera un enfoque político de la oposición.

Sheinbaum enfatizó que los jóvenes tienen todo el derecho a manifestarse y que México garantiza la libertad de expresión y de reunión.  “Quien quiera participar puede hacerlo libremente”, dijo, aunque insistió en la importancia de saber quiénes están detrás de la convocatoria y cómo se ha organizado la manifestación.

Respecto a la seguridad durante estas movilizaciones, la jefa de Gobierno explicó que las vallas se colocan para proteger a las personas y garantizar que la protesta se realice sin riesgos. Agregó que en los próximos días se realizará un análisis más detallado sobre la forma en que se ha promovido la marcha y quiénes están impulsando la participación de los jóvenes.

Sheinbaum concluyó reiterando que nadie está en contra de las manifestaciones y que en México todos pueden expresar sus ideas y movilizarse, pero que es fundamental que la población conozca quiénes convocan y cuál es el propósito real de la protesta.

