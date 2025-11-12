VIDEO: Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno investigará quién convoca a la Generación Z a manifestaciones

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal investigará quiénes están convocando a jóvenes de la Generación Z a participar en manifestaciones. La mandataria señaló que algunas personas mayores, que no pertenecen a este grupo, han promovido la movilización desde el inicio, y que esto ha hecho que la protesta adquiera un enfoque político de la oposición.

Sheinbaum enfatizó que los jóvenes tienen todo el derecho a manifestarse y que México garantiza la libertad de expresión y de reunión. “Quien quiera participar puede hacerlo libremente”, dijo, aunque insistió en la importancia de saber quiénes están detrás de la convocatoria y cómo se ha organizado la manifestación.

Respecto a la seguridad durante estas movilizaciones, la jefa de Gobierno explicó que las vallas se colocan para proteger a las personas y garantizar que la protesta se realice sin riesgos. Agregó que en los próximos días se realizará un análisis más detallado sobre la forma en que se ha promovido la marcha y quiénes están impulsando la participación de los jóvenes.

Sheinbaum concluyó reiterando que nadie está en contra de las manifestaciones y que en México todos pueden expresar sus ideas y movilizarse, pero que es fundamental que la población conozca quiénes convocan y cuál es el propósito real de la protesta.

