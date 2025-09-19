Investigan a director del CETis 78 tras agresión

Las autoridades de Altamira, Tamaulipas confirmaron que mantienen una investigación abierta contra el profesor Julio César N, director del Centro de Estudios Tecnológicos, industriales y de Servicios (CETis 78), por presunto acoso a varias estudiantes. El incidente ocurrió después de una protesta que terminó en violencia dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, se implementaron acciones de resguardo para garantizar la integridad del docente y de la comunidad escolar, mientras avanzan las indagatorias para esclarecer los señalamientos.

El miércoles, un grupo de alumnos agredió físicamente al director en la explanada principal del plantel, acto que fue captado por otros estudiantes. Los inconformes aseguraban que sus quejas no habían sido atendidas previamente, lo que detonó la protesta que derivó en la agresión.

La DEGETI en Tamaulipas informó que hasta el momento no existen denuncias formales de acoso sexual contra el director del CETis 78. Sin embargo, personal jurídico y de operación de la institución se trasladó desde la Ciudad de México para dialogar con el personal escolar y con padres de familia, con el fin de evitar que la situación escale.

Testimonios recopilados por las autoridades revelan que durante la manifestación se registraron vidrios rotos en ventanas y puertas, así como daños a infraestructura. Las fuerzas de seguridad acudieron para restablecer el orden y evitar nuevos enfrentamientos.

Olegario Muñiz Cura, responsable de la DEGETI en Tamaulipas, detalló que no se contempla la expulsión de los alumnos involucrados en la agresión, ya que la prioridad es salvaguardar su integridad. Además, señaló que existen indicios de que la protesta pudo haber sido inducida por dos docentes, por lo que se revisan grabaciones de video.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reiteró que el caso seguirá bajo investigación hasta que se determine si existen elementos para fincar responsabilidades contra el director o contra quienes organizaron las protestas.