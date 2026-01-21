Investigan homicidio de una mujer por arma de fuego en Guerrero Negro

Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego la noche del martes 20 de enero de 2026 en la comunidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, hecho por el cual se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 22:57 horas se recibió un reporte telefónico que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Solidaridad, así como la presencia de una mujer sin vida al interior de un domicilio.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar, ubicado en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Tabasco, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

El área fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos en criminalística de campo, quienes realizaron el procesamiento del sitio, aseguraron indicios y los trasladaron a los laboratorios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para su análisis, mismos que serán integrados a la carpeta de investigación con el fin de esclarecer los hechos.

La víctima fue identificada por un familiar, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más datos de su identidad ni posibles líneas de investigación.

La PGJE informó que las indagatorias continúan para determinar las circunstancias del homicidio y dar con él o los presuntos responsables, quienes deberán enfrentar a la autoridad judicial.

Cabe señalar que, según un informe preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Baja California Sur registra cuatro homicidios dolosos en lo que va del mes de enero de 2026, reflejando un inicio de año marcado por hechos de violencia en la entidad.

