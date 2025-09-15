Investigan huachicol en puertos; Castro Cosío pide vigilancia permanente en BCS

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se pronunció sobre la investigación federal que desmanteló una red de tráfico de combustible en diversos puertos del país. Aclaró que Baja California Sur no figura en la indagatoria, pero exigió que, si se detectara participación de compradores o distribuidores locales, se aplique la ley sin excepciones.

“Yo creo que lo que hacían era el tráfico de combustible, pues llegaba hasta acá y no para todos los puertos que mencionaron. Era una red que qué bueno que la desmontaron, qué bueno que se decidió no ocultar y que no haya impunidad”, expresó el mandatario estatal.

Castro Cosío reconoció el trabajo de la Marina y del Gobierno de México, pero insistió en que la coordinación con las fuerzas federales seguirá para impedir que el tráfico de combustible, toque territorio sudcaliforniano.

“Y si hay algunos empresarios o funcionarios del nivel que sea o que sean llevados a la justicia. Ayer la presidenta decía que faltan muchos todavía. Pues no duda, ojalá.”

El mandatario Castro Cosío recalcó que el compromiso de su administración es mantener la vigilancia en puertos y zonas de abastecimiento de hidrocarburos para garantizar que la entidad siga libre de este delito y que no exista margen para la impunidad.

