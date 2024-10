Investigan si incendios en Pescadero y Todos Santos fueron provocados

Los recientes incendios que afectaron las áreas de Pescadero y Todos Santos, entre el 19 y el 21 de octubre, han generado inquietudes sobre su posible origen intencional. La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, sugirió que podrían haber sido provocados, aunque las autoridades aún no han emitido un dictamen oficial al respecto.

Por su parte, el subcomandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Francisco Javier Muñoz Sánchez, informó que, durante la lucha contra el fuego, se implementó un sistema de Comando Unificado, lo que facilitó la coordinación entre diferentes brigadas. A pesar de la respuesta eficaz, el subcomandante advirtió sobre el aumento de incendios en áreas sin propietarios claros, sugiriendo que estos incidentes podrían haber sido provocados.

“Hemos tenido un pequeño incremento en ese tipo de acciones en predios […] que no que no tienen dueño, o sea, están están al aire libre. No hay un control. Entonces hay gente a veces que no tiene que hacer y desafortunadamente hacen de las suyas”, explicó.