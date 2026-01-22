Autoridades investigan muerte violenta de un hombre en colonia Los Olivos

Las autoridades estatales iniciaron una investigación por homicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre con visibles huellas de violencia, localizado al interior de un domicilio en la colonia Los Olivos, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el hecho fue reportado la noche del miércoles 21 de enero, cuando elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de La Paz notificaron a la autoridad ministerial sobre una persona sin vida en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Antonio Rosales y Javier Mina.

Luego de obtener la orden de cateo, agentes de la PGJE, en coordinación con personal de Servicios Periciales, ingresaron al domicilio, donde localizaron sobre el piso el cuerpo de un hombre que presentaba evidentes signos de violencia, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para la investigación por el delito de homicidio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión las causas de la muerte. Hasta el momento, el occiso permanece en calidad de desconocido.

Con este caso, suman cinco carpetas de investigación abiertas por homicidio en el mes de enero en Baja California Sur, luego de que entre el 17 y el 21 de enero la PGJE confirmara el inicio de investigaciones por personas sin vida en distintos hechos registrados en la entidad.

La PGJE de Baja California Sur informó que las investigaciones ministeriales continúan en curso, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con él o los probables responsables, quienes deberán enfrentar a la autoridad judicial correspondiente.

