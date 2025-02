Investigan a policía acusado de extorsión a turistas en La Paz

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz informó que se está investigando a un oficial de tránsito por el presunto intento de extorsión a turistas extranjeros. La titular de la corporación, Ruth de la Fuente Velázquez, explicó que la Unidad de Asuntos Internos es la encargada de llevar a cabo los procesos correspondientes.

“Desde que impulsamos la puesta en marcha de la Unidad de Asuntos Internos, que ya existía, ¿qué hicimos? Empujar los casos que ocurran, que se investiguen y que se sancione en caso de que se demuestre alguna situación grave por parte de nuestros elementos. Así que tal como lo comentó nuestra alcaldesa, no hay tolerancia en ningún caso de corrupción”, comentó de la Fuente Velázquez.

De la Fuente Velázquez explicó que, aunque no se recibió una denuncia formal contra el policía, comenzaron a investigar el asunto tras las acusaciones en redes sociales. Asimismo señaló que, conforme a los protocolos establecidos, un oficial acusado de una falta no es separado de su cargo automáticamente.

“Mientras no esté relacionado con una víctima directa en su mismo ambiente laboral, el elemento desempeñará sus funciones, puesto que no se le cataloga o se señala como responsable hasta que se demuestre eso o en su caso se compruebe que efectivamente no se cometió. Son parte de los protocolos internos y de la presunción de todas las personas y elementos”, añadió de la Fuente Velázquez.