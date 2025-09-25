Vecinos de la colonia Invi Mezquitito exigen atención urgente de autoridades en La Paz

La colonia Invi Mezquitito, en La Paz, enfrenta múltiples problemas que afectan la vida cotidiana de sus habitantes: drenaje que se desborda con frecuencia, alumbrado público deficiente, transporte irregular y un parque en abandono que evidencia la falta de mantenimiento.

Ana Navarro Sánchez, vecina del lugar, explicó que el mayor conflicto es el drenaje.

El agua residual proviene de la colonia Valle del Mezquite y termina en las casas de Invi Mezquitito, generando malos olores y riesgo sanitario.

“Batallamos mucho con un drenaje que viene de la colonia del lado de Valle del Mezquite y se emboca aquí a las casas. Nos gustaría que nos pusieran un poquito más de atención”, comentó.

El alumbrado insuficiente mantiene las calles casi a oscuras y eleva el riesgo al transitar de noche.

A esto se suma que los peceros pasan de forma intermitente, complicando los traslados de quienes dependen del transporte público.

El parque de la colonia tampoco escapa al deterioro: juegos oxidados, maleza y basura impiden que los niños jueguen o las familias se reúnan. Los vecinos señalan que estos problemas han permanecido por varios años sin una solución definitiva.

Navarro, hace un llamado urgente a las autoridades municipales para que presten atención a las necesidades de la colonia.

“Que no nos abandonen. Necesitamos que pongan un poquito más de atención a la colonia. Está descuidada y necesitamos que alguien se fije en nosotros”, agregó.

La continuidad de fallas en drenaje, alumbrado y transporte refleja que los servicios básicos requieren atención y mantenimiento constante para garantizar condiciones adecuadas para la comunidad.

