INVI mantiene vigente el programa Peso a Peso hasta el 19 de diciembre

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), informó que el programa de incentivos Peso a Peso continuará vigente hasta el 19 de diciembre, con descuentos directos para personas con crédito activo.

El director general del INVI, Benjamín García Meza, explicó que las y los acreditados al corriente en sus pagos pueden reducir su saldo hipotecario con una aportación que el Instituto iguala al 100%, lo que se traduce en un descuento del 50%.

Para quienes presentan rezago en sus aportaciones, el programa ofrece un 30% de descuento al momento de regularizarse, lo que favorece la recuperación financiera de los hogares y promueve el pago puntual.

Atención en los cinco municipios

García Meza recordó que las oficinas del INVI operan en los cinco municipios, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, donde personal especializado brinda orientación, revisa estatus de crédito y agiliza trámites.

Asimismo, invitó a las personas acreditadas a acudir dentro del periodo establecido para aprovechar los incentivos.

Apoyo al patrimonio familiar

Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado continuará impulsando esquemas que fortalezcan el patrimonio de las familias sudcalifornianas, reconozcan la disciplina de quienes han cumplido con sus pagos y motiven la regularización de créditos en beneficio del bienestar social.