Invierte Gobierno de BCS 120 mdp en mejorar energía eléctrica de escuelas

El Gobierno de Baja California Sur (BCS) invirtió este año 120 millones de pesos para mejorar la energía eléctrica en escuelas BCS, informó el director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Pablo Cota Núñez.

Trabajos en 66 escuelas públicas

Actualmente, 66 centros escolares reciben acciones de mantenimiento y modernización. Entre los trabajos destacan la regularización de carga, el cambio de alimentadores, el reemplazo de subestaciones y el balanceo eléctrico en cada plantel.

Coordinación con SEP y CFE

Cota Núñez explicó que esta problemática requiere atención permanente. Por ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del ISIFE y en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continuará las labores durante el ciclo escolar. El objetivo es garantizar suministro eléctrico suficiente y escuelas seguras en todo el estado.

Más inversión en infraestructura educativa

Asimismo, el funcionario destacó que, durante los últimos cuatro años de administración, se han destinado más de 870 millones de pesos para adecuar los espacios escolares. Con estas acciones, el gobierno busca crear entornos dignos y funcionales que fortalezcan el aprendizaje de las y los estudiantes.