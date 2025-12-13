Invita Ayuntamiento de La Paz a la Feria de Adopción Canina en el parque Cuauhtémoc

El Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC) exhortó a las familias paceñas interesadas en adoptar un cachorro a asistir a la Feria de Adopción y Colecta de Croquetas, organizada por el Ayuntamiento de La Paz, la cual se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en el parque Cuauhtémoc.

El evento tendrá lugar en el parque ubicado sobre el Malecón, entre las calles Nicolás Bravo y Antonio Rosales, y se desarrollará en un horario de 12:00 a 20:00 horas, periodo durante el cual también se estarán recibiendo donaciones de croquetas para perro, destinadas a apoyar a los animales que permanecen bajo resguardo municipal.

Las autoridades municipales informaron que las personas interesadas en adoptar deberán cumplir con algunos requisitos básicos, como presentar INE o identificación oficial, proporcionar un número telefónico, así como llevar en su celular fotografías y videos de la vivienda y del espacio donde permanecerá la mascota, además de compartir la ubicación del domicilio.

Asimismo, se solicitó a los adoptantes llevar una correa, con el fin de trasladar de manera segura al perro con el que hayan generado un vínculo durante la jornada.

El Ayuntamiento de La Paz reiteró que este tipo de actividades buscan promover la adopción responsable, reducir el número de animales en situación de abandono y fortalecer la cultura del cuidado y bienestar animal en el municipio.

