Martes 25 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Invitan a participar en Taller Navideño 2025 para niñas y niños en Cabo San Lucas

El curso se realizará del 1 al 12 de diciembre y será totalmente gratuito
Juan Butterfield
25 noviembre, 2025
0
12

Ayuntamiento de Los Cabos

Convocatoria abierta en Cabo San Lucas

Los Cabos, BCS.– La Biblioteca Pública “Amelia Wilkes Ceseña” y el Módulo Digital de la colonia Las Palmas convocan a niñas y niños de 8 a 12 años a participar en el Taller Navideño 2025, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y el aprendizaje con actividades propias de la temporada decembrina.

Fechas y horarios disponibles

El taller se realizará del 1 al 12 de diciembre, con dos horarios:

  • De 09:00 a 12:00 horas.
  • De 15:00 a 18:00 horas.

Además, el cupo será limitado para garantizar atención adecuada y segura a las y los participantes.

Actividades gratuitas y posada final

La responsable de la biblioteca, Marisela Gonzales Castro, informó que las actividades serán totalmente gratuitas e incluirán todos los materiales necesarios.

El programa cerrará con una posada navideña, donde las niñas y los niños celebrarán el final del ciclo de actividades.

La coordinadora de Bibliotecas en Cabo San Lucas, Elvia Aras, recordó que el Módulo Digital Las Palmas, ubicado en el Parque Viejo, también impartirá el taller en las mismas fechas y horarios.

Por otra parte, señaló que el espacio ofrece atención regular de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.

Objetivo del taller

El XV Ayuntamiento de Los Cabos invita a madres, padres y tutores a inscribir a sus hijas e hijos en este taller, cuyo objetivo es:

  • Brindar espacios seguros de aprendizaje.
  • Promover valores comunitarios.
  • Impulsar el desarrollo artístico.
  • Acercar a la niñez a los servicios culturales y educativos disponibles en las bibliotecas públicas de Cabo San Lucas.

 

