¡Ven por tus playeras para la 1era Carrera CPS Media!

Las playeras especiales para la primera carrera con causa de CPS Media ya se encuentran disponibles en nuestras instalaciones para que vengas a recogerlas, en caso de haber dejado tu donativo; pero si aún no te has inscrito, no te preocupes, porque todavía quedan algunos lugares. Todo lo que necesitamos saber de la entrega de camisetas y medallas nos lo hace saber Rodrigo Flores, gerente de ventas en CPS Media.

“El método de inscripción para los que ya se anotaron, pero no han traído su donativo, todavía pueden venir y ya estamos entregando la playera y aquí ya las estamos modelando y en caso de que no han traído su donativo, tráiganlo y se llevan su playera y su número de competidor, el cual es muy importante conservarlo porque se están sumando patrocinadores a la rifa de regalos y haremos una tómbola y daremos premios por parte de nuestros patrocinadores”.

Por otro lado, Rodrigo Flores nos menciona cómo funcionará la entrega de medallas el día de la carrera, resaltando que no es una competencia para ver quién es más veloz, pues al ser un evento a beneficio se trata de pasar un buen rato y convivir.

“Para la medalla, tienen que cruzar la meta y en automático se le entrega su medalla y recordemos que es una carrera recreativa, no ocupas llegar en primero, segundo o tercer lugar para recibir tu medalla; en cuanto tú participes y vengas con tu familia, mascota o niños o como tú desees participar, al llegar a la meta se te entrega tu medalla”.

El colaborador de CPS Media afirma que esta carrera recreativa ha sufrido de aplazamientos debido al huracán Norma, no obstante, es una realidad que este próximo domingo 12 de noviembre, este gran se llevará a cabo con normalidad e iniciará en el mismo lugar contemplado desde el inicio, la Plaza Antonio Mijares, a las 7 de la mañana.

Rodrigo Flores hizo énfasis en que ayudar a las personas de la Casa de Día San José del Cabo y la Casa Hogar “Una Luz en mi Vida” es el objetivo número 1 de esta iniciativa y es importante que nadie se quede fuera de una mañana llena ejercicio y altruismo.

