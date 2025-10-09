Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 9 de Octubre, 2025
Invitan a Jornada de Empleo en San José del Cabo este 24 de octubre
Los Cabos

Invitan a Jornada de Empleo en San José del Cabo este 24 de octubre

Con el objetivo de fortalecer la economía local, el Gobierno de Los Cabos realizará una Jornada de Empleo en la plaza Mijares de San José del Cabo el 24 de octubre, con participación de empresas locales y asesoría para buscadores de empleo.
Daniela Lara
9 octubre, 2025
Este 24 de octubre, realizarán Jornada de Empleo en San José del Cabo

IMG: Daniela Lara

Con el objetivo de impulsar oportunidades laborales y fortalecer la economía local, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, llevará a cabo una Jornada de Empleo el próximo jueves 24 de octubre, de 11:00 a 16:00 horas, en la plaza Teniente Antonio Mijares de San José del Cabo.

El evento se organiza en coordinación con la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado y la Dirección Municipal de Recursos Humanos, a cargo de Silvia Fernanda Collins Agúndez.

Collins Agúndez destacó que la jornada busca acercar ofertas de empleo formal, digno y con prestaciones de ley a la ciudadanía, fomentando la vinculación directa entre empleadores y personas buscadoras de empleo.

“Queremos que las y los habitantes de Los Cabos conozcan las vacantes disponibles y aprovechen esta oportunidad para encontrar un empleo que contribuya a su bienestar y al de sus familias”, señaló la funcionaria.

Participarán diversas empresas locales con vacantes en distintos sectores productivos, lo que refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo laboral y el fortalecimiento económico de la comunidad.

