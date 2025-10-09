Invitan a Jornada de Empleo en San José del Cabo este 24 de octubre

Con el objetivo de impulsar oportunidades laborales y fortalecer la economía local, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, llevará a cabo una Jornada de Empleo el próximo jueves 24 de octubre, de 11:00 a 16:00 horas, en la plaza Teniente Antonio Mijares de San José del Cabo.

El evento se organiza en coordinación con la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado y la Dirección Municipal de Recursos Humanos, a cargo de Silvia Fernanda Collins Agúndez.

Collins Agúndez destacó que la jornada busca acercar ofertas de empleo formal, digno y con prestaciones de ley a la ciudadanía, fomentando la vinculación directa entre empleadores y personas buscadoras de empleo.

“Queremos que las y los habitantes de Los Cabos conozcan las vacantes disponibles y aprovechen esta oportunidad para encontrar un empleo que contribuya a su bienestar y al de sus familias”, señaló la funcionaria.

Participarán diversas empresas locales con vacantes en distintos sectores productivos, lo que refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo laboral y el fortalecimiento económico de la comunidad.