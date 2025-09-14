Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Invitan a colectivos y organizaciones a la Mesa Municipal de No Discriminación

El XV Ayuntamiento de Los Cabos invita a la sociedad civil a participar en la Mesa Municipal de No Discriminación, un espacio de diálogo y acciones para promover la inclusión y la igualdad.
Daniela Lara
13 septiembre, 2025
La convocatoria está dirigida a colectivos, organizaciones y agrupaciones sociales.

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, convocó a organizaciones civiles, colectivos y agrupaciones sociales a formar parte de la Mesa Municipal de No Discriminación.

Este espacio contará con la participación de autoridades municipales y estatales, quienes compartirán estrategias para prevenir y eliminar la discriminación, además de promover la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

La reunión se realizará el 26 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, en la sala de juntas del Instituto Municipal del Deporte en San José del Cabo.

El objetivo es consolidar un diálogo constructivo entre sociedad civil y gobierno, a fin de diseñar acciones concretas que fortalezcan la inclusión y la cohesión social en Los Cabos.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas incluyentes y el respeto a los derechos humanos.

