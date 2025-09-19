iPhone 17: Furor, filas y fallas empañan el estreno mundial de Apple

El esperado lanzamiento mundial del iPhone 17 ha causado distintas reacciones alrededor del mundo, desde filas interminables hasta las primeras críticas hacia el dispositivo. Recientemente, se encuentra en una fuerte controversia que amenaza con opacar su éxito inicial.

Apenas unas horas después de su venta, usuarios en China denunciaron a través de la red social Weibo la aparición de rayones en el acabado de los modelos iPhone 17 Pro, Pro Max y Air.

Las imágenes de los desperfectos en los colores azul oscuro y negro se viralizaron rápidamente. La etiqueta sobre el tema acumuló más de 40 millones de visualizaciones en poco tiempo.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios reaccionando y debatiendo sobre la durabilidad que han afectado a modelos anteriores de la compañía.

iPhone 17 causa euforia y filas interminables

Este incidente contrasta de manera drástica con las escenas de euforia que se vivieron en el resto del planeta. En Nueva York, el propio CEO de Apple, Tim Cook, abrió las puertas de la icónica tienda de la Quinta Avenida para recibir a los primeros compradores.

Entre los que se encontraban, un estudiante acampó durante la noche para obtener un equipo firmado por el ejecutivo.

En India, la devoción por la marca fue aún más evidente, con multitudes que provocaron avalanchas en Bombay y esperas de más de 20 horas en Nueva Delhi.

Demanda desbordada agota existencias

El entusiasmo por el iPhone 17 fue tan grande que la oferta no pudo satisfacer la demanda inicial en varias regiones. En ciudades de Asia y Oceanía, los tiempos de espera para recibir el nuevo teléfono por compra en línea se extendieron hasta cuatro semanas.

De manera similar, los modelos Pro se agotaron en las tiendas físicas de Nueva York el mismo día del lanzamiento, por lo que su adquisición quedó limitada al canal digital.

Este fenómeno confirma que el iPhone trasciende su función como un simple dispositivo para consolidarse como un indicador del impacto cultural y económico de Apple a nivel mundial.