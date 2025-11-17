Apple prepara terreno para iPhone 18: ¿Qué características ofrecerá?

Apple ya calienta motores con el iPhone 18 de cara a su lanzamiento proyectado para septiembre de 2026, a pesar de que el iPhone 17 salió recientemente. La expectativa es que este dispositivo sea el smartphone más listo de la historia gracias a una integración profunda de Inteligencia Artificial (IA).

La clave de esta revolución reside en el chip A20 Pro que equiparán los modelos más avanzados, específicamente el Pro y el Pro Max. Este chip se fabricará con una innovadora tecnología de 2 nanómetros, lo cual mejorará el rendimiento y la eficiencia de manera drástica.

El motor neuronal (Neural Engine) del A20 Pro tendrá la capacidad para procesar tareas complejas de IA de forma local, sin depender de la nube. Esto significa que el procesamiento de fotos/videos y las funciones de Siri operarán sin necesidad de conexión a internet para funciones cruciales.

¿Cómo será el diseño del iPhone 18?

El diseño externo de los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max apunta hacia una evolución significativa con una pantalla que será “casi sin fronteras”. Es posible que se elimine por completo la muesca o Dynamic Island para integrar el Face ID de forma invisible.

Los modelos estándar, el iPhone 18 y el Air, mantendrán una línea de diseño similar a la de sus antecesores, aunque con un chasis más resistente y bordes más finos. La línea Pro estrenará colores nunca antes vistos como el morado profundo, el marrón café y un burdeos sofisticado, reemplazando así tonos tradicionales como el grafito.

Los usuarios de la línea Pro también podrán esperar avances de hardware como el cuerpo de titanio y la cámara con apertura variable, que permite el control manual del desenfoque. Además, el iPhone 18 Pro Max podría incorporar un potente teleobjetivo periscópico capaz de alcanzar hasta 8x óptico sin perder calidad.

¿Cuánto llegará a costar el iPhone 18?

Basándose en patrones históricos de Apple, los precios tenderán al alza, especialmente en los modelos más sofisticados. Se estima que el iPhone 18 base comenzará en un rango de 950 a 1,000 dólares. Por otro lado, el tope de gama, el iPhone 18 Pro Max, podría iniciar su precio entre 1,500 y 1,550 dólares.

El modelo iPhone 18 Air continuará posicionándose como el dispositivo ultradelgado de la familia, siendo ideal para quienes buscan un teléfono muy fino. Este modelo integrará una pantalla grande OLED de 6,5 pulgadas y llevará un chip de la serie Pro para asegurar el máximo rendimiento.