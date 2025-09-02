Irán abierto a negociaciones nucleares con EEUU, pero rechaza restricciones a misiles

El jefe de la Seguridad Nacional iraní Ali Larijani dijo el martes que su país está abierto a conversaciones sobre su programa nuclear con EEUU, pero descartó cualquier restricción a su programa de misiles.

“El camino para las negociaciones con Estados Unidos no está cerrado, sin embargo, son los norteamericanos quienes solo hablan de negociaciones y no se presentan a la mesa, y culpan equivocadamente a Irán por ello”, dijo Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un mensaje en la red social X.

“Establecen un camino que no conduce a conversaciones al plantear temas irrealizables como las restricciones de misiles“, agregó.

Las declaraciones se produjeron días después de que EEUU acogiera con satisfacción la iniciativa de Francia, Reino Unido y Alemania para restaurar sanciones de la ONU a Teherán por incumplir sus compromisos bajo el acuerdo nuclear de 2015.

EEUU, no obstante, dijo que seguía dispuesto a mantener conversaciones directas con Irán para resolver sus diferencias.

Las conversaciones nucleares entre Teherán y Washington, que comenzaron en abril pasado, quedaron suspendidas a mediados de junio cuando Israel atacó instalaciones nucleares iraníes, seguido rápidamente por EEUU.

El acuerdo con Irán había quedado gravemente debilitado cuando el presidente estadounidense Donald Trump abandonó el pacto durante su primer mandato (2017-2021) y reimpuso sus propias sanciones.

Desde entonces, Teherán ha incumplido algunos de sus compromisos, en particular el relativo al enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dicho que Washington busca una “solución duradera al tema nuclear de Irán” y que “el retroceso no contradice nuestra sincera disposición a la diplomacia“.

Tras los ataques de Israel y EEUU, Irán suspendió la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU y exigió garantías contra acciones militares antes de reanudar cualquier negociación.

Los gobiernos occidentales han expresado reiteradamente su preocupación por el programa de misiles de Irán, calificándolo como una amenaza a la seguridad regional.

Los aliados sospechan que Irán busca desarrollar armas nucleares, una ambición que Teherán niega