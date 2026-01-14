Irán amenaza con atacar bases de Estados Unidos si hay intervención

Irán lanzó una advertencia directa a los países de Medio Oriente que albergan fuerzas estadounidenses, al señalar que sus bases militares podrían convertirse en objetivos si Washington decide intervenir en el país, en un contexto de creciente presión internacional por la represión de protestas internas y las reiteradas amenazas del expresidente Donald Trump.

La advertencia, transmitida a gobiernos aliados de Estados Unidos en la región, busca disuadir cualquier acción militar directa y amplía el conflicto potencial más allá del territorio iraní, al incluir instalaciones estratégicas ubicadas desde la península arábiga hasta Turquía, donde la presencia militar estadounidense es clave para su despliegue regional.

La escalada ocurre mientras Washington evalúa escenarios de intervención en respaldo a los manifestantes iraníes, luego de semanas de disturbios que han dejado miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos, y que han sido calificados por Teherán como actos terroristas alentados desde el exterior.

Como señal de la creciente tensión, personal estadounidense fue aconsejado a abandonar parcialmente la base aérea de Al Udeid, en Qatar, uno de los principales centros operativos de Estados Unidos en la región, aunque sin indicios de una evacuación masiva de tropas como la registrada en episodios previos de confrontación directa.

Las autoridades iraníes sostienen que cualquier ataque contra su territorio desencadenaría represalias inmediatas contra instalaciones militares estadounidenses en países vecinos, una postura que pretende involucrar a los aliados regionales de Washington en la contención diplomática de un conflicto de mayores dimensiones.

El discurso confrontacional se ha intensificado tras declaraciones públicas de Trump, quien ha prometido “acciones muy fuertes” si continúan las ejecuciones de manifestantes, al tiempo que llamó abiertamente a la población iraní a mantener la presión contra el régimen, un mensaje que Teherán interpreta como una incitación directa al derrocamiento institucional.

En paralelo, los canales diplomáticos se han deteriorado, con la suspensión de contactos directos entre altos funcionarios iraníes y representantes estadounidenses, lo que reduce los márgenes de negociación y aumenta el riesgo de decisiones unilaterales en un entorno de alta volatilidad política y militar.

La crisis interna iraní se desarrolla además bajo un apagón informativo casi total, con severas restricciones al acceso a Internet, mientras organismos internacionales y gobiernos europeos describen la represión como una de las más violentas en la historia contemporánea del país.

Pese a la magnitud de los disturbios, evaluaciones occidentales e israelíes coinciden en que el aparato de seguridad iraní mantiene el control y que, aunque el régimen fue sorprendido por la intensidad inicial de las protestas, no enfrenta un colapso inminente, lo que prolonga un escenario de tensión sostenida con implicaciones regionales.

