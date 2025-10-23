¡Iron Maiden regresa a México: fecha, lugar y precios de su “Run for Your Lives” World Tour 2026!

Iron Maiden hará vibrar el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México con su legendario “Run for Your Lives World Tour“.

¡La espera ha terminado y el metal está de vuelta! Iron Maiden, la banda más emblemática del heavy metal, regresa a Ciudad de México con su espectacular Run for Your Lives World Tour 2026. El evento será el 02 de octubre de 2026 en el imponente Estadio GNP Seguros, ¡y promete ser un show que quedará grabado en la historia!

Esta gira será un viaje épico a través de los más grandes éxitos de Iron Maiden, desde sus primeros clásicos hasta los himnos más poderosos, como Fear of the Dark. ¡Es la oportunidad perfecta para vivir la energía de la banda en vivo, rodeado de miles de fanáticos!

Preventa Banamex: ¡No dejes pasar la oportunidad de asegurar tus entradas antes que nadie! La preventa exclusiva para clientes Banamex comienza el 30 de octubre de 2025.

Venta General: Si no eres cliente Banamex, no te preocupes, ¡la venta general arranca el 31 de octubre de 2025 a través de Ticketmaster!

Este 2026, Iron Maiden trae un espectáculo que te hará saltar, cantar y vivir la experiencia más intensa del metal. ¡Corre por tus boletos y prepárate para una noche de pura adrenalina con los maestros del heavy metal!