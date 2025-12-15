Ironman 70.3 confirma su regreso a Los Cabos

Después de que la competencia de Ironman 70.3 no se realizara en Los Cabos en años recientes, autoridades municipales lograron gestionar su regreso para el próximo año, consolidando al destino como sede de eventos deportivos de alto nivel.

Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, explicó que la suspensión del evento se debía a un adeudo pendiente desde la administración anterior.

“Estuvimos trabajando con el equipo del Ironman, evento que ya no se llevaba a cabo en Los Cabos. Se pagó una cantidad de seis millones de pesos; Ironman no se llevaba a cabo por un adeudo que se tenía desde la administración anterior”, indicó Rentería Santana.

LEE MÁS: Avistamiento de ballenas en Los Cabos: precios y consejos para un tour seguro

La Secretaría del Ayuntamiento de Los Cabos señaló que será en los próximos días cuando el alcalde Christian Agúndez en conjunto con los organizadores del Ironman 70.3 revelen la fecha que se llevará a cabo la competencia.

El regreso de Ironman 70.3 representa no solo un impulso al turismo deportivo en Los Cabos, sino también un beneficio económico y de promoción para el destino, que recibirá a atletas nacionales e internacionales.