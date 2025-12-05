Ironman regresa a Los Cabos: evento deportivo internacional que espera la participación de casi 2 mil atletas

Tras varios años de ausencia, el triatlón Ironman regresará al municipio de Los Cabos, informó el secretario general municipal, Alberto Rentería Santana. Según las autoridades, esta decisión representa un paso firme para recuperar eventos de talla internacional, reactivar la economía local y reforzar la oferta deportiva del destino.

Se espera que más de 1,800 atletas participarán en la edición que se proyecta para abril de 2026, acompañados en muchos casos por familiares o acompañantes, lo que incrementará la ocupación hotelera, el consumo local y la visibilidad internacional de Los Cabos.

Rentería Santana, explicó que la salida del Ironman de la región se debió a un adeudo pendiente de la administración anterior, que la actual autoridad municipal asumió y liquidó para permitir el regreso del evento.

El anuncio genera expectativas en el sector turístico y comercial, pues la reactivación del Ironman implica un impulso para hoteles, restaurantes, transporte y servicios vinculados al turismo y al deporte. Las autoridades consideran que, con este regreso, Los Cabos reafirma su posicionamiento como destino apto para competencias internacionales, lo que podría atraer inversiones y presencia mediática.

Pese al entusiasmo, también se mencionan retos logísticos importantes: la administración municipal trabaja en definir la fecha exacta dentro de abril, tomando en cuenta periodos de baja ocupación turística, así como en planear la movilidad y coordinación ante las obras que actualmente se desarrollan en varias zonas del municipio.

Una rueda de prensa será convocada en los próximos días para anunciar oficialmente todos los detalles: ruta, categorías, inscripciones y el programa completo del Ironman Los Cabos.

Si todo marcha conforme a lo previsto, el evento atraerá a cientos de atletas nacionales e internacionales, dinamizando la economía local y ofreciendo un impulso al municipio como sede de competencias de alto nivel.

El Ironman es organizado por la Corporación Mundial de Triatlones (WTC), el recorrido consiste en 3.86 kilómetros de nado, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón de 42 kilómetros, mientras que en su categoría 70.3, los circuitos contemplan la mitad de distancia.