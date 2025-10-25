Isaac del Toro brilla en casa como campeón nacional

Isaac del Toro se consagró campeón nacional élite de ruta tras una jornada memorable en el Valle de Guadalupe, donde el talento y la emoción se mezclaron bajo el cielo bajacaliforniano. El triunfo del joven pedalista, recibido entre acordes de mariachi y aplausos, marcó un capítulo inolvidable para el ciclismo nacional.

Desde los primeros kilómetros, Isaac del Toro impuso un ritmo demoledor que desarmó al pelotón y dejó sin respuesta a sus rivales. Su actuación fue un despliegue de potencia, técnica y estrategia, que lo llevó a dominar la prueba de principio a fin en la carretera Transpeninsular.

El bajacaliforniano se mantuvo al frente junto a los nombres más destacados del ciclismo mexicano: Éder Frayre, Édgar Cadena y Gerardo Ulloa. Sin embargo, en la exigente subida del Tigre, a una vuelta del cierre, el grupo se fracturó y el “Torito” lanzó su ataque definitivo rumbo a la gloria.

La victoria tuvo un valor especial al concretarse en el mismo Valle de Guadalupe donde el nuevo monarca del ciclismo dio sus primeras pedaladas. La escena final, con el corredor cruzando la meta entre los viñedos, simbolizó el retorno triunfal del hijo pródigo que convirtió su sueño de infancia en una realidad monumental.

Horas antes, la sencillez del campeón quedó retratada cuando Isaac del Toro llegó al lugar de la competencia manejando su propia camioneta, acompañado por su abuela y su madre. Un gesto que mostró que, detrás del atleta de talla mundial, sigue existiendo el joven humilde que nunca olvidó sus raíces.

A lo largo del recorrido, decenas de aficionados se apostaron a los costados de la ruta para alentarlo, ondeando banderas y coreando su nombre. Cuando el “Torito” levantó los brazos en la línea de meta, la multitud celebró no solo una victoria deportiva, sino también una historia de perseverancia y orgullo local.