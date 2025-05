Isaac del Toro continúa dominando el Giro de Italia tras caótica etapa 14

Isaac del Toro se mantuvo como líder absoluto del Giro de Italia 2025 tras la etapa 14, a pesar de verse involucrado en una aparatosa caída múltiple ocurrida a 23 kilómetros de la meta. El ciclista mexicano logró salir del caos con habilidad y conservar la maglia rosa por quinta jornada consecutiva, consolidándose como la gran figura de la competencia.

