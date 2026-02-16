¡Imparable! Isaac del Toro conquista la primera etapa del UAE Tour 2026

El ciclismo mexicano vuelve a lo más alto del podio internacional. En primer lugar, el joven maravilla Isaac del Toro arrancó su temporada 2026 con un triunfo espectacular. Asimismo, el corredor del equipo UAE Emirates se impuso este lunes en la primera etapa del UAE Tour. El originario de Baja California demostró que mantiene el nivel que lo llevó a ser la revelación del año pasado.

La jornada inaugural fue complicada. El viento y algunos incidentes entre los favoritos marcaron el recorrido. De hecho, Del Toro supo leer la carrera a la perfección. Aprovechó el momento justo para lanzar su ataque. Debido a esto, cruzó la meta con un tiempo oficial de 2 horas, 30 minutos y 56 segundos. Con este registro, el mexicano se convirtió en el primer líder general de la competencia.

Por otro lado, la prensa internacional destacó su versatilidad. Isaac ya no solo es una promesa en la montaña. Por ejemplo, este cierre al sprint confirma que es un ciclista completo y de alta presión. Sin embargo, este es apenas el inicio de su calendario europeo. Por esta razón, su equipo confía en que este triunfo sea el motor para una temporada histórica. Su capacidad de respuesta lo coloca hoy entre los mejores del mundo.

Expectativas para el 2026

Sin duda, México tiene en Del Toro a un referente mundial. Su actuación en Emiratos Árabes refuerza su posición en el equipo UAE Emirates. No obstante, el joven ciclista mantiene los pies en la tierra. En resumen, este resultado le otorga una confianza enorme para las próximas clásicas y vueltas en Europa. El “Torito” está listo para pelear codo a codo contra los grandes nombres del ciclismo actual.

Finalmente, la afición mexicana celebra este primer gran logro del año. En conclusión, Isaac del Toro sigue escribiendo letras de oro en el deporte nacional. Con estas acciones, el bajacaliforniano demuestra que su techo aún está muy lejos. Estaremos pendientes de su desempeño en las siguientes etapas para ver si logra retener la camiseta roja de líder.

