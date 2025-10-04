Isaac del Toro gana el Giro de Emilia en Italia; carrera marcada por exclusión del Israel-Premier Tech

El ciclista mexicano Isaac del Toro, de 21 años y miembro del UAE Emirates, se alzó con la victoria en el Giro de Emilia luego de superar en un emocionante final al británico Tom Pidcock. La prueba, disputada sobre un trazado de 199 kilómetros con meta en el alto de Madonna di San Luca, en Bolonia, concluyó con el francés Lenny Martínez en el tercer lugar y el colombiano Egan Bernal en la cuarta posición.

Con este resultado, Del Toro suma su noveno triunfo en la temporada, consolidando un año histórico que ya incluye una etapa en el pasado Giro de Italia, donde llegó a disputar la maglia rosa hasta la última jornada.

La edición 2025 del Giro de Emilia estuvo marcada por la polémica exclusión del equipo Israel-Premier Tech. Los organizadores, preocupados por posibles protestas en el contexto de la ofensiva israelí en Gaza, decidieron marginar al equipo financiado por el empresario israelo-canadiense Sylvan Adams. Situaciones similares ya habían afectado la reciente Vuelta a España, suspendida en su última etapa en Madrid debido a manifestaciones.

Medios italianos señalan que el Israel-Premier Tech podría quedar fuera también del Giro de Lombardía, el último gran monumento de la temporada, programado para la próxima semana.

El trasfondo del conflicto en Gaza sigue impactando al mundo del deporte. De acuerdo con cifras oficiales, el ataque perpetrado por militantes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 dejó 1,219 muertos, en su mayoría civiles. La respuesta militar israelí ha causado desde entonces al menos 65,926 víctimas en Gaza, también mayoritariamente civiles, según datos del ministerio de salud gazatí, considerados confiables por la ONU.

