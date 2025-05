El joven de Ensenada, BC, Isaac del Toro, lidera el Giro de Italia (video)

Con tan solo 21 años, Isaac del Toro alcanzó un logro sin precedentes para el ciclismo mexicano al posicionarse como líder general del Giro de Italia 2025, una de las tres grandes vueltas del calendario mundial. El joven originario de Ensenada, Baja California, se colocó en la cima tras la novena etapa, con un tiempo acumulado de 33 horas, 36 minutos y 45 segundos.

This is what it means to take the maglia rosa 🥹👚 #GirodItalia

For the first time in its 116-year history, the @giroditalia has a Mexican in the pink jersey 🇲🇽

El Torito, @ISAACDELTOROx1, makes history in Siena! 🐂 #WeAreUAE pic.twitter.com/ukVGuTGyoY

