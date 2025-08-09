¡Historia Pura! Isaac del Toro Conquista la Vuelta a Burgos 2025, Primer Mexicano en la Cima

Isaac del Toro, el joven prodigio de 21 años oriundo de Ensenada, Baja California, ha grabado su nombre con letras de oro en los anales del ciclismo. En una hazaña sin precedentes, el escalador del UAE Team Emirates se ha convertido en el primer ciclista mexicano en ganar la Vuelta a Burgos, edición 2025.

Este triunfo no solo lo consolida como una de las grandes promesas del ciclismo mundial, sino que también desata la “Toritomanía” en México, avivando la pasión por este deporte en todo el país.

La victoria de Del Toro no estuvo exenta de drama, especialmente en la quinta y última etapa, disputada en las exigentes Lagunas de Neila. A solo 14 kilómetros de la meta, el joven mexicano enfrentó un desafío crítico: sufrió un pinchazo que le hizo perder entre 40 y 41 segundos frente a sus competidores más cercanos. Sin embargo, la rápida y eficiente asistencia de su equipo le permitió cambiar de bicicleta y emprender una recuperación épica cuesta arriba.

Con una demostración magistral de resistencia, inteligencia táctica y un poderoso remate final, Del Toro logró alcanzar al grupo de favoritos. Aunque el italiano Giulio Ciccone se llevó la victoria de etapa, la ventaja acumulada por Del Toro a lo largo de la carrera fue suficiente para asegurar el triunfo general.

Los resultados finales confirman la superioridad de Del Toro en la competencia:

Su tiempo total fue de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos .

. Logró una ventaja de 19 segundos sobre el segundo clasificado, Lorenzo Fortunato.

sobre el segundo clasificado, Lorenzo Fortunato. El tercer lugar fue para Léo Bisiaux, a 25 segundos del mexicano.

Este histórico logro no solo engrandece el palmarés profesional de Isaac del Toro, sumando lo que diversas fuentes citan como su 9.ª o 12.ª victoria del año, sino que también representa un impulso trascendental para el ciclismo mexicano a nivel internacional.

Del Toro se une a un selecto grupo al convertirse en el cuarto latinoamericano en conquistar esta prestigiosa carrera, siguiendo los pasos de figuras colombianas como Mauricio Soler, Nairo Quintana e Iván Ramiro Sosa.

Lee más: Detenido en La Paz por intento de homicidio en Puerto Vallarta

Su gesta, además, honra el legado de ciclistas como Raúl Alcalá, quien fuera subcampeón de esta misma ronda en la década de los 90, y subraya el ascenso de una nueva y prometedora generación de corredores mexicanos.

Con esta victoria, Isaac del Toro no solo inicia una nueva era en su propia carrera, sino que también envía un mensaje contundente: los límites están para superarse. Esta victoria histórica no solo quedará registrada en los libros del ciclismo, sino que permanecerá indeleble en la memoria de toda una nación que hoy celebra a su nuevo ídolo.