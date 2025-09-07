Isaac del Toro hace historia en Italia: gana el Gran Premio Industria & Artigianato

El ciclista mexicano Isaac del Toro triunfó en el Gran Premio Industria & Artigianato en Larciano, al cerrar con un sprint espectacular tras un ataque a 12 kilómetros de la meta. Con este resultado, alcanzó su décima victoria de la temporada y se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esta clásica italiana.

Del Toro, de 21 años y originario de Ensenada, superó a Christian Scaroni y Davide Piganzoli, con un tiempo final de 4 h 32 min 47 s. El triunfo también elevó a su equipo, UAE Team Emirates, a 81 victorias en la temporada, quedando a solo cuatro del récord histórico de 85, impuesto por Columbia en 2009.

Una carrera en ascenso

Isaac del Toro se consolida como una de las grandes promesas del ciclismo internacional. En 2025 fue subcampeón del Giro de Italia, conquistó la Vuelta a Burgos y la clásica Milán-Turín, además de sumar varios títulos en su palmarés anual. Su desempeño lo coloca como uno de los talentos más prometedores de su generación.

