Isaac del Toro resiste y sigue liderando el Giro de Italia tras 16 etapas

Isaac del Toro conservó el liderato general del Giro de Italia 2025 luego de una exigente etapa 16, considerada la primera gran jornada de alta montaña de la competencia. A pesar de haber mostrado señales de fatiga y cruzar la meta en la posición 13, el ciclista mexicano logró mantener el maillot rosa, aunque con menor ventaja sobre sus más cercanos rivales.

Tomorrow, we go again! 🩷👚 #GirodItalia

🎙️ @ISAACDELTOROx1: “I think it was a really hard day for everybody, it was just the pure spirit of cycling.

“I cannot be more proud about the work of the team. Without them, I cannot be in this position. I didn’t have the best legs of… pic.twitter.com/rrm3sW8cYl

