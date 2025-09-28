Isaac del Toro logra histórico Top 10 en el Mundial de Ruta 2025

El ciclista Isaac del Toro firmó una gran actuación y terminó en el Top 10 del Mundial de Ruta 2025 celebrado en Zúrich, Suiza. Con solo 20 años demostró que puede competir con la élite del ciclismo internacional.

Carrera exigente

La prueba incluyó un recorrido montañoso y clima cambiante. A pesar de ello, Isaac del Toro se mantuvo en el grupo principal durante los tramos decisivos. Además, respondió con fuerza en cada ascenso y mostró control en las bajadas.

Proyección internacional

Este resultado abre nuevas oportunidades para su carrera. Por ello, varios equipos europeos ya siguen de cerca su progreso. Mientras tanto, su actuación confirma que puede competir al nivel de los ciclistas de los grandes equipos WorldTour.

Orgullo nacional

La Federación Mexicana de Ciclismo celebró el logro. Asimismo, aficionados de todo el país expresaron su orgullo en redes sociales. Finalmente, el Top 10 de Isaac del Toro envía un mensaje a las nuevas generaciones: con disciplina, México puede brillar en el ciclismo mundial.