Isaac del Toro a tres etapas de la gloria de ganar el Giro de Italia

Isaac del Toro, ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates, se encuentra a tres etapas de ganar el Giro de Italia, al seguir encabezando la clasificación general tras completar la etapa 18. Aunque cruzó la meta 13 minutos después del alemán Nico Denz, ganador del tramo, su ventaja acumulada le permitió mantenerse como portador de la Maglia Rosa.

¡Hola México! 🇲🇽 🙌

💗🐂 @ISAACDELTOROx1 is charging through the #GirodItalia 🇮🇹 with heart and fire. Thanks so much for all the support!#WeAreUAE pic.twitter.com/qlH0xuhWAP

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 29, 2025