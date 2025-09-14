Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y suma su cuarta victoria en una semana

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue imparable en Europa. Este domingo ganó la 77ª edición del Trofeo Matteotti 2025, en Pescara, Italia, y sumó su cuarta victoria consecutiva en apenas siete días.

La carrera se disputó en un circuito de 193 kilómetros con 12 vueltas que incluyó ascensos cortos y exigentes como Salita Tiberi, Colle Scorrano y Montesilvano Colle. Del Toro se mantuvo siempre en el grupo de punta y, a falta de pocos kilómetros, lanzó un poderoso ataque que lo llevó a cruzar la meta en primer lugar.

Con este triunfo, el joven de 21 años alcanza 16 victorias en la temporada, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional. Su equipo, UAE Team Emirates, también roza cifras históricas: acumula 81 triunfos en el año, a solo cuatro del récord de 85 establecido por Columbia en 2009.

Del Toro viene de una racha impresionante. En los últimos días se coronó en el Gran Premio Industria & Artigianato, la Vuelta a Toscana y la Coppa Sabatini, demostrando consistencia y capacidad para dominar diferentes tipos de recorrido.

El mexicano ahora se prepara para su siguiente gran reto: el Campeonato Mundial de Ruta, que se celebrará en Ruanda del 21 al 28 de septiembre. Ahí buscará extender su racha y confirmar su lugar entre los mejores ciclistas del mundo.