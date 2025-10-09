Isaac del Toro deslumbra en Italia: victoria en Gran Piemonte y racha imparable 2025

El joven ciclista mexicano Isaac del Toro, de 21 años, volvió a destacar en el Gran Piemonte 2025, logrando una victoria en solitario que refuerza su posición como una de las promesas más sólidas del ciclismo mundial.

Del Toro lanzó un ataque decisivo a 17,6 km de la meta, sorprendiendo a sus rivales y manteniendo un ritmo constante hasta cruzar la línea de llegada. Gracias a este esfuerzo, sumó su 15ª victoria de la temporada y la 92ª para su equipo, UAE Team Emirates-XRG, en 2025.

Lee más: El escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el Nobel de Literatura 2025 por su obra apocalíptica

“Estoy muy feliz por esta victoria; trabajar duro siempre da resultados”, declaró Del Toro tras la competencia. Su estrategia y potencia en las subidas fueron claves para mantenerse por delante de corredores experimentados como Marc Hirschi y Bauke Mollema.

Racha triunfal en Italia

Esta victoria se suma a una serie de triunfos en clásicas italianas, donde Del Toro ha mostrado consistencia y madurez táctica:

Coppa Sabatini: victoria tras un ataque en solitario en Peccioli.

GP Industria & Artigianato: triunfo en un sprint final después de una escapada en Larciano.

Giro della Toscana: ataque solitario en Monte Serra que le aseguró la victoria.

Gran Piemonte: ataque a 17,6 km y victoria en solitario en la meta.

Estos logros consolidan a Isaac del Toro como una de las figuras emergentes más importantes del ciclismo internacional, destacando por su estilo agresivo y capacidad de sorprender en carreras de un día, generando incluso comparaciones con su compañero Tadej Pogačar.

Proyección internacional y futuro brillante

A pesar de su corta edad, Del Toro ha llamado la atención de los grandes equipos del WorldTour, demostrando que México puede producir talento de primer nivel en el ciclismo profesional. Su excelente rendimiento durante la temporada 2025 le abre las puertas a competencias más importantes y a la posibilidad de disputar clásicas y vueltas de mayor envergadura en 2026.

“Cada carrera es una oportunidad para aprender y mejorar, y estoy disfrutando cada momento”, añadió el ciclista. Su constancia y capacidad para leer la carrera le permiten destacarse incluso frente a corredores de gran experiencia internacional.

Con técnica, fuerza y visión estratégica, Isaac del Toro se perfila como una de las promesas más destacadas del ciclismo mundial. Su racha victoriosa en Italia es solo el inicio de lo que podría convertirse en una carrera llena de triunfos y récords históricos.