Orquesta de Cámara del ISC anuncia un concierto especial para el público paceño de BCS

La Orquesta de Cámara del Instituto Sudcaliforniano de Cultura ofrecerá una función que busca reforzar la vida cultural de la capital. El concierto pretende acercar la música académica a un público amplio mediante un acceso completamente gratuito.

La presentación se realizará el jueves 4 de diciembre a las 18:00 horas en la Sala de Conciertos La Paz “Mtro. Luis Peláez García”. Los organizadores prevén una asistencia significativa por el interés que generan los eventos musicales de fin de año.

La convocatoria incluye la entrega de pases de cortesía para facilitar la asistencia de familias, estudiantes y visitantes. La iniciativa responde a la intención de consolidar espacios accesibles que fortalezcan la participación cultural en Baja California Sur.

¿Dónde pueden obtenerse los pases de cortesía?

Los boletos estarán disponibles en la dirección de la Escuela de Música del Estado de BCS. La ubicación en Morelos 1055, esquina con Marcelo Rubio Ruiz, permitirá que los interesados acudan con facilidad.

La entrega de cortesías busca ampliar el alcance del evento y generar oportunidades para que nuevos públicos se acerquen a la orquesta. La medida refuerza el interés institucional por mantener una vida artística activa en la ciudad.

¿Qué significa este concierto para la comunidad?

La función representa una invitación directa para disfrutar una velada musical con intérpretes locales de alto nivel. La actividad también fortalece la presencia del Instituto Sudcaliforniano de Cultura en la agenda cultural de cierre de año.

Las autoridades reiteran la invitación para asistir y vivir una presentación que celebra el talento regional. El concierto se perfila como un punto de encuentro para quienes buscan opciones artísticas sin costo y de calidad.