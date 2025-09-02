ISC fortalece identidad sudcaliforniana en rancherías de Los Cabos

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), bajo la dirección de Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, ha reforzado su compromiso con el desarrollo integral y sostenible de Baja California Sur. Con ese propósito, el director general realizó una visita de trabajo a diversas rancherías ubicadas en la zona norte del municipio de Los Cabos.

Esta iniciativa busca hacer visibles y apoyar las diversas actividades que se desarrollan en estas comunidades rurales, además de impulsar la preservación y la difusión de la cultura e identidad sudcaliforniana.

Durante su recorrido, Caballero Gutiérrez tuvo la oportunidad de conocer de cerca las importantes iniciativas y proyectos que las y los habitantes de estas rancherías realizan. Desde la producción de alimentos esenciales hasta la meticulosa elaboración de artesanías tradicionales, cada una de estas labores es un reflejo fiel de la herencia, la identidad y la creatividad que distinguen a la región.

Impulso a la economía local y artesanal

Los productos generados por las comunidades rurales tendrán un espacio asegurado en las tiendas del programa “Productos Sudcalifornianos”.

Estas tiendas se localizan estratégicamente en las instalaciones del Centro Cultural La Paz y en el Museo de Arte de Baja California Sur, facilitando así su acceso al público y apoyando directamente a los productores locales.