ISC da a conocer a los músicos seleccionados para la Orquesta de Cámara 2025

Con el objetivo de impulsar la formación y el perfeccionamiento musical en Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) dio a conocer a las y los ganadores de la convocatoria para integrar la Orquesta de Cámara. Las y los seleccionados participarán en su presentación oficial el próximo 4 de diciembre, en la Sala de Conciertos La Paz “Mtro. Luis Peláez García”.

Las y los elegidos recibirán un estímulo económico conforme a su nivel de ejecución musical, con apoyos que van de 12 mil a 6 mil 500 pesos. Además, quienes viven fuera de La Paz podrán obtener un apoyo adicional de hasta 3 mil pesos para cubrir gastos de traslado y hospedaje.

Como solista invitado participará Jaime Alberto Mora Rodríguez.



En violines primeros: Guillem Errando Simón, Santiago Ehécatl Gálvez Ortega, Ángel Alberto Aguirre Cota y Dana Rachelle Flores Díaz.



En violines segundos: Francisco Javier Domínguez Petit, Carlos Alberto Santos López, Sofía del Pilar Tiscareño Bermúdez y Andrea Johanna García González.

En la sección de violas fueron seleccionados Kemely Bueno Prieto y Jesús Alberto Ibarra Contreras.

En cello participarán Bernardo Izcalli Virgen Barragán, Anabel Chávez Díaz y Esaúl Castillo Sánchez.

En contrabajo: Alma Miroslava Valadez Manríquez.

En flauta: Emmanuel Agúndez Encarnación.

En oboe: Dante Ulises Bazúa López.

En fagot: Félix Manuel Terrón Gutiérrez.

En piano: Oscar Antonio González Manríquez.

Los ensayos previos se realizarán los días 2, 3 y 4 de diciembre, en la misma Sala de Conciertos. Para más información, las y los interesados pueden consultar las redes sociales del ISC y de la Escuela de Música del Estado, o comunicarse al teléfono 612-122-2286, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.