Arte y Cultura

ISC realiza primera reunión de planeación cultural del año

Titulares de área se reunieron para coordinar actividades que fortalezcan la identidad sudcaliforniana
16 enero, 2026
El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) realizó este jueves 15 de enero su primera reunión de titulares de área del año. El encuentro tuvo como objetivo planear y coordinar las actividades culturales que se desarrollarán en el 2026.

El director general, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, encabezó la sesión y destacó la importancia de iniciar el año con una estrategia clara y trabajo en equipo.

Durante la reunión, los responsables de cada área presentaron propuestas de eventos y programas. Con ello buscan optimizar recursos, alinear esfuerzos y garantizar que las actividades culturales lleguen a toda la población.

El ISC pretende que cada acción fortalezca la identidad sudcaliforniana, promoviendo el arte, la historia y las expresiones locales en los municipios del estado.

La sesión marca el inicio formal de la agenda cultural del año. El equipo reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada para ofrecer programación de calidad, formación artística y espacios de participación ciudadana.

