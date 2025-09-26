ISIFE concluye obra eléctrica en escuela, pero CFE no realiza conexión y alumnos siguen sin clases

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Marisela Escobedo, ubicada en Cabo San Lucas, se manifestaron el pasado miércoles para exigir la restauración del servicio eléctrico, que lleva más de tres semanas suspendido, afectando directamente el derecho a la educación de los alumnos.

ISIFE concluye obra, pero falta conexión de CFE

Ante esta problemática, el director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Pablo Cota Núñez, confirmó que el instituto ya finalizó los trabajos de ampliación de carga eléctrica en el plantel, incluyendo la instalación de una subestación, transformadores y alimentadores, lo que representa una mejora significativa en la infraestructura.

“El ISIFE ya concluyó la ampliación de carga y la instalación de la subestación con todos sus componentes. Estamos a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice la conexión correspondiente. Incluso los pagos por aumento de capacidad ya están gestionados”, explicó Cota Núñez.

A pesar de contar con la infraestructura necesaria, la escuela sigue sin energía eléctrica debido a que la CFE no ha realizado la conexión a la red, por lo que los estudiantes continúan sin clases presenciales.

Rehabilitación de 100 escuelas en BCS

El titular del ISIFE recordó que, desde 2023, se puso en marcha un programa de rehabilitación eléctrica en planteles escolares de Baja California Sur, con más de 100 escuelas intervenidas a la fecha.

“Desde el año pasado trabajamos en la rehabilitación eléctrica de planteles que no contaban con mantenimiento. Ya hemos intervenido más de 100 escuelas en todo el estado”, detalló.

Padres advierten nuevas protestas

Por su parte, la Asociación de Padres de Familia advirtió que, si la CFE no restablece el servicio en breve, organizarán nuevas manifestaciones e incluso posibles bloqueos para presionar a las autoridades a resolver el problema.