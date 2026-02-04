Isla Mujeres resiste al sargazo y al clima adverso con ocupación hotelera del 80%

Isla Mujeres volvió a confirmar su solidez como destino turístico al sostener una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento, incluso en medio de condiciones climáticas adversas marcadas por bajas temperaturas, fuertes vientos y la presencia atípica de sargazo en la zona insular.

El desempeño turístico resulta relevante en un contexto donde otros destinos del Caribe mexicano han resentido cancelaciones y caídas en la afluencia, lo que refuerza la percepción de Isla Mujeres como un sitio confiable, seguro y con servicios capaces de responder aun en temporadas complejas.

La continuidad en la llegada de visitantes nacionales e internacionales se explica no solo por el atractivo natural de sus playas, sino por una estrategia permanente de cuidado del destino que prioriza la experiencia del turista, la imagen urbana y la operación constante de los servicios públicos.

Desde el gobierno municipal se subrayó que la actividad turística no se ha detenido pese a los retos ambientales, gracias a una coordinación operativa que permite atender contingencias sin afectar de manera significativa la estadía de quienes vacacionan en la isla.

La limpieza y conservación de las playas se ha convertido en un eje central para sostener la competitividad del destino, particularmente ante la llegada de sargazo, un fenómeno que en las últimas semanas se ha presentado de forma inusual en el norte de la isla.

En ese frente, personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre ha intensificado labores para retirar el alga de manera inmediata, logrando en los últimos días la recolección de alrededor de 50 toneladas, lo que ha permitido mantener los arenales en condiciones óptimas para el uso recreativo.

Este esfuerzo se suma a operativos previos realizados en enero, cuando se atendió un recale atípico superior a las 220 toneladas de sargazo, una intervención que evitó afectaciones mayores a la actividad turística y al entorno natural.

La autoridad municipal reiteró que el objetivo es mantener un destino limpio, ordenado y atractivo durante todo el año, con acciones preventivas y reactivas que permitan responder con rapidez a fenómenos climáticos y ambientales sin comprometer la vocación turística de Isla Mujeres.

