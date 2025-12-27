Isla Mujeres roza el lleno total y se posiciona como el destino estrella del Caribe mexicano para cerrar el año

Isla Mujeres se prepara para vivir una de las temporadas más intensas de su historia turística al alcanzar el 100 por ciento de ocupación hotelera durante los días de Navidad y Fin de Año, una señal clara de su consolidación como uno de los destinos más demandados de Quintana Roo y del Caribe mexicano.

El cierre de 2025 perfila cifras históricas para el municipio, con cerca de seis millones de visitantes y pasajeros previstos, un volumen que confirma el crecimiento sostenido del destino y su capacidad para competir con polos turísticos tradicionalmente dominantes en la región.

Leer más: Hallazgo de ballena muerta en Jalisco exhibe fallas del gobierno en pleno inicio de la temporada reproductiva

La infraestructura hotelera será puesta a prueba en la última semana del año, cuando las 11 mil 824 habitaciones disponibles registren ocupación total, mientras que las 893 unidades de renta vacacional tipo Airbnb mantendrán niveles superiores al promedio regional, con un 64 por ciento de ocupación.

Costa Mujeres, uno de los corredores de mayor expansión turística, ya reporta una ocupación cercana al 85 por ciento, y las proyecciones oficiales anticipan un repunte adicional conforme avancen los días finales del año, impulsados por el periodo vacacional de invierno y la alta demanda internacional.

Leer más: Sheinbaum ordena destitución de agentes del INM tras video de presunta extorsión a paisanos

El comportamiento del mercado turístico responde a una estrategia sostenida de promoción y posicionamiento, donde el gobierno municipal y el sector privado han mantenido presencia constante en ferias internacionales, campañas digitales, medios especializados y acciones de relaciones públicas dirigidas a públicos clave.

La renovación integral del destino ha sido un factor determinante en esta dinámica, con la recuperación de espacios públicos, playas certificadas, infraestructura rehabilitada y servicios urbanos que fortalecen la experiencia del visitante y elevan los estándares de calidad del destino.

Leer más: Aeroméxico refuerza su apuesta transatlántica con nuevo Dreamliner para Barcelona y París

La percepción de seguridad también ha jugado un papel relevante, luego de que en octubre el gobierno municipal encabezado por Atenea Gómez reforzara la vigilancia con la instalación de nuevas cámaras equipadas con inteligencia artificial, tanto en zonas turísticas como en áreas habitacionales.

Estos indicadores colocan a Isla Mujeres entre los destinos con mejor desempeño turístico del estado, superando incluso a plazas consolidadas y confirmando su transición de destino complementario a protagonista dentro del mapa turístico nacional e internacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO