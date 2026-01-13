Islas Marías abren nueva ruta turística desde Puerto Vallarta

Los nuevos recorridos hacia Islas Marías comenzarán este viernes 16 de enero desde Puerto Vallarta, marcando una etapa renovada para el destino que hoy opera como Área Natural Protegida y que busca consolidarse mediante paseos turísticos regulados y de bajo impacto ambiental.

El inicio de operaciones representa un cambio logístico relevante, ya que el traslado marítimo hacia Islas Marías se realizaba anteriormente desde Mazatlán, Sinaloa, y ahora se traslada a la costa jalisciense para ampliar la captación de visitantes, en particular del turismo internacional.

Autoridades vinculadas a la administración del complejo señalaron que el ajuste de la ruta responde a la necesidad de diversificar el perfil de quienes visitan el archipiélago, considerando que actualmente cerca del 80 por ciento de los turistas son de origen nacional.

La responsable del área de planeación y desarrollo de programas de la empresa estatal Turística Integral informó que la experiencia se ofrece mediante un paquete turístico integral diseñado para facilitar el acceso y la estancia dentro de la reserva natural.

De acuerdo con la información proporcionada, el paquete incluye transporte marítimo, hospedaje en distintas categorías, alimentación tipo buffet, seguro de viajero, acceso al Área Natural Protegida y paseos turísticos guiados dentro del territorio insular, mientras que algunos servicios adicionales se ofrecen con costo extra.

El traslado se realiza a bordo de ferris con capacidad para hasta 199 pasajeros, los cuales cuentan con tres categorías de servicio, que van desde clase turista hasta opciones ejecutivas con asientos reclinables y cabinas privadas.

En cuanto a la duración de las visitas, se dio a conocer que existen dos modalidades disponibles: una estancia de tres días y dos noches, y otra de cuatro días y tres noches, esta última programada para realizarse una vez al mes.

Las actividades dentro de Islas Marías están organizadas bajo esquemas de control y acompañamiento, con recorridos guiados por espacios históricos, senderos naturales y áreas permitidas para la observación del entorno.

