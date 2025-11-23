Israel afirma haber matado al jefe del estado mayor de Hezbolá en bombardeo en Beirut

En un golpe de alta magnitud, Israel afirma haber matado al jefe del estado mayor de Hezbolá, en un bombardeo realizado este domingo en los suburbios del sur de Beirut. Según las Fuerzas de Defensa israelíes, el blanco fue Haytham Ali Tabatabai, un comandante clave del grupo chií.

El ataque tuvo lugar en el barrio de Haret Hreik, una zona considerada bastión de Hezbolá, donde un edificio residencial fue alcanzado por misiles. Las autoridades libanesas registraron al menos cinco muertos y 28 heridos tras la explosión, aunque no han precisado si todos eran miembros de la milicia.

Israel justificó la operación al sostener que Tabatabai lideraba esfuerzos para rearmar a Hezbolá desde la última tregua, establecida hace casi un año.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, citando un comunicado militar, indicó que no permitirán que el grupo vuelva a consolidar capacidad militar.

Por su parte, Hezbolá confirmó la muerte del comandante, calificándolo como un “alto líder jihadista”, aunque hasta ahora no ha detallado su papel exacto. La dirección del grupo advirtió que analizará una respuesta, suscitando temores de una escalada del conflicto.

Lee más: Sami Hamdi vuelve a Londres tras 18 días detenido por ICE y acusa persecución por sus críticas a la guerra en Gaza

El jefe del estado mayor Tabatabai tenía una larga trayectoria dentro de la organización: dirigió la unidad elite Radwan y fue sancionado por Estados Unidos en 2016 por su papel en operaciones militares en Siria y Yemen.

Lee más: Italia abre indagación internacional por presuntos safaris humanos en Sarajevo durante la guerra

La muerte de esta figura refuerza la determinación de Israel de debilitar la estructura operativa de Hezbolá, incluso cuando se afirma que respeta temporalmente el alto el fuego vigente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.