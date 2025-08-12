Israel dice que mató a cinco combatientes que se hicieron pasar por trabajadores humanitarios en Gaza

El ejército israelí anunció el martes que había matado a cinco combatientes palestinos que se hacían pasar por trabajadores humanitarios, en un ataque aéreo la semana pasada en la Franja de Gaza.

Los cinco hombres armados estaban “cerca de un vehículo marcado con el símbolo de la organización internacional de ayuda humanitaria +World Central Kitchen+ (WCK), a pesar de la falta de afiliación con la organización, y mientras representaban una amenaza para nuestras tropas“, escribió el ejército en un comunicado.

El ejército publicó imágenes aéreas que muestran a estos hombres armados cerca del vehículo con el logotipo de WCK y vistiendo chalecos amarillos, que suelen llevar los trabajadores humanitarios.

Según el ejército, los chalecos se llevaban para “ocultar su actividad y evitar ser atacados”. No especificó a qué grupo pertenecían estos hombres.

El ejército sostuvo que antes de llevar a cabo el ataque, verificó con WCK que el vehículo que había identificado en la región de Deir el-Balah, en el centro de Gaza, no tenía vínculo alguno con la organización.

WCK confirmó a AFP que “el vehículo y las personas involucradas no estaban afiliados” a la ONG.

“Condenamos enérgicamente a cualquiera que se haga pasar por World Central Kitchen u otros trabajadores humanitarios, ya que esto pone en peligro a los civiles y a los trabajadores humanitarios. La seguridad de nuestros equipos es nuestra máxima prioridad”, añadió WCK.