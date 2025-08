Israel sacrifica a más de 200 cocodrilos por canibalismo y riesgo de ataque a humanos

Más de 200 cocodrilos del Nilo fueron sacrificados por el gobierno de Israel en una granja abandonada ubicada en un asentamiento de Cisjordania ocupada, tras reportes de canibalismo entre los animales y riesgo para la población humana.

Los cocodrilos permanecían desde 2013 en un recinto sin mantenimiento ni alimentación adecuada, lo que derivó en comportamientos agresivos y casos documentados de canibalismo.

“Se mantenían en condiciones de maltrato animal, sin acceso suficiente a alimento, lo que provocó canibalismo”, indicó Cogat, dependencia del Ministerio de Defensa israelí encargada de asuntos civiles en los territorios palestinos.

La granja estaba abandonada desde hace más de una década

Los reptiles habitaban en la granja de Petzael, en el valle del Jordán. El sitio fue cerrado hace 12 años, luego de que Israel aprobara una ley que protegía al cocodrilo del Nilo como especie.

Desde entonces, los animales quedaron en completo abandono, y la cerca de seguridad se deterioró, lo que permitió la fuga de algunos ejemplares hacia zonas habitadas y reservas naturales.

Según Cogat, el dueño del lugar se negó a reparar el recinto, por lo que tras más de una década sin solución, las autoridades decidieron proceder con el sacrificio “humanitario” de los cocodrilos para evitar una tragedia.

Video viral y presión pública aceleraron la intervención

En redes sociales circuló este año un video en el que se observaba a adolescentes lanzando piedras a los cocodrilos, lo que generó preocupación social y obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes.

La intervención se realizó en días recientes, sin previo aviso al propietario, según denunció él mismo.

ONG denuncia matanza injustificada

La organización israelí de protección animal Let the Animals Live criticó duramente el operativo, señalando que fueron 262 los cocodrilos sacrificados, no 200 como reconocieron las autoridades.

“Nunca atacaron a nadie. Fue una matanza injustificada de animales sanos”, sostuvo la ONG.

Por su parte, Gadi Bitan, dueño de la granja durante 30 años, también cuestionó la decisión.

“Fue una ejecución. Los cocodrilos estaban bien alimentados y jamás hubo un accidente grave”, declaró al medio israelí Ynet.

Con información de la Agence France-Presse

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.