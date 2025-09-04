ISSSTE admite rezagos en hospitales de BCS tras denuncias de pacientes

Falta de medicamentos, escasez de especialistas y fallas en la infraestructura son parte de las deficiencias que enfrentan los hospitales del ISSSTE en Baja California Sur, de acuerdo con denuncias recientes de pacientes y familiares. Estas condiciones han provocado inconformidad entre los derechohabientes, quienes aseguran que las carencias afectan de manera directa la calidad de su atención médica.

Respuesta del ISSSTE

Al respecto, Alfredo Ruíz Ochoa, jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del ISSSTE en la entidad, afirmó que las inconformidades no son ignoradas. Explicó que la institución cuenta con procesos internos y convenios externos para dar solución a las quejas.

“Cuando surgen inconformidades en la solicitud de un servicio médico, tenemos mecanismos para atenderlas. Incluso existen gastos médicos excepcionales cuando se presenta una negativa o imposibilidad institucional. En esos casos, el ISSSTE se hace cargo o bien recurre a convenios con instituciones como el IMSS, la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar”, señaló.

Hospital de Cabo San Lucas

En Los Cabos, usuarios han denunciado que el hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas —inaugurado hace poco más de un año— funciona con carencias de especialistas y sin áreas clave en operación.

Sobre esto, Ruíz Ochoa informó que el hospital ya cuenta con un 80% del personal requerido. Además, anunció que en los próximos días se pondrán en marcha el área de hemodiálisis y urgencias. También destacó que la clínica avanza en la contratación de especialistas y que actualmente es la unidad con mayor productividad en consultas de primer nivel en todo el estado.

En el caso del Hospital General de La Paz, pacientes han denunciado fallas recurrentes en el sistema de aire acondicionado. Ruíz Ochoa aseguró que los trabajos de mantenimiento presentan un avance del 70%, lo que ha contribuido a disminuir la inconformidad entre los derechohabientes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento